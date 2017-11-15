Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vadesi dolan bir devlet borcunu ödeyemeyen Latin Amerika ülkesinin başkanı Nicolas Maduro, dün 60 milyar dolar tutarındaki borcu yeniden finanse etmeyi planladığını açıklamıştı.

"BORÇLARINI ÖDEYEMEZ" DENMİŞTİ



Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor’s da dün Venezuela'yı "borçlarını ödeyemez" ilan etmişti.

Petrol fiyatlarının düşmesiyle önemli zarara uğrayan Venezuela'nın toplamda 150 milyar dolar kadar dış borcu bulunuyor. Bu tutar içinde, en başta gelen iki dost ve alacaklı ülke olarak, Çin'e olan borcu 28 milyar dolar, Rusya'ya olanı ise 8 milyar dolar.

"ÇÖZÜMLEME KAPASİTESİNE SAHİPLER"



Venezuela Devlet Başkanı Maduro, bu çerçevede, ülkesinin Çin ve Rusya ile müzakere halinde olduğunu açıkladı. Salı günü yaptığı haftalık basın toplantısında Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, "Venezuela Hükümeti'nin ve halkının borç sorunlarını çözümleme kapasitesine sahip olduklarını düşünüyoruz." dedi.