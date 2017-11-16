Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tesla'nın kamyon, tır grubu için üreteceği Tesla Semi'nin tanıtımının normalde ekim ayı içerisinde yapılması bekleniyordu. Ancak resmi lansmanın 16 Kasım'a kaydırıldığı duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Elon Musk'ın olduğu Tesla, elekktrikli tır hamlesi ile sektörde taşları yerinden oynatabilir.

Şimdiye kadar sadece iki görseli paylaşılan tırın tanıtımımın önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.

Araçla ilgili son yapılan paylaşımda LED ışıklandırma ve Amerikan klasiği taşıyan tasarım yapısı net bir şekilde görülmüştü.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, önceden Tesla Truck ismiyle paylaştığı bilgileri Tesla Semi olarak paylaşmış ve "ağır hizmete uygun, uzun menzilli" olarak tanımlayıp en yüksek ağırlık kapasitesine sahip olacağını belirtmişti.

Elektrikli otomotiv sanayinin en büyük soru işaretlerinden biri olan sürüş menzili konusunda da iddialı bir yorumda bulunuldu.

Tesla Semi için daha önce 350 ila 500 kilometre arasında olacağı düşünülüyordu ancak yapılan açıklamada özelliklerin şu ana dek çıkan haberlerde belirtilenlerden çok daha iyi olacağı vurgulandı. Herhangi bir dizel modeli rahatlıkla alt edebileceğine dikkat çekildi.

Aracın fiyatının ise 100 bin dolardan başlaması bekleniyor.