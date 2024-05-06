ODMD Başkanı Bozkurt: 2024 ile 2025, sektör için kolay olmayacak

Otomobil sektörü 2024 ve 2025'ten umutlu değil. Pazar yüzde 20 daraldı. ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "İlave tedbirler gelirse, pazar hızında daha da ciddi bir düşüş söz konusu olabilir. Önümüzdeki aylarda yavaşlamanın devam edeceğini öngörüyoruz. " dedi.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) açıkladığı verilere göre 2024 yılının Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azaldı.

Otomobil pazarında daralma yüzde 20,61 olurken, hafif ticari araç pazarında daralma yüzde 28,6 oranında gerçekleşti.

Sektörü değerlendiren ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bu yavaşlamanın öngörüldüğünün altını çizerek, şu açıklamaları yaptı:

"Sektör temsilcileri olarak beklediğimiz bir durumdu. ilk 3 ayda satışların yaklaşık yüzde 40-50’lik bölümü ÖTV muaf araçlardı. Haziran ayı da Kurban Bayramı sebebiyle yine ‘kısa ay’ olacak. Bu nedenle içinde bulunduğumuz mayıs ayı sonuçları, bu yıl pazarın nasıl seyredeceği ile ilgili önemli bir ‘değerlendirme’ ayı gibi de görülecektir. Şu anda sektördeki mevcut uygulamaların üzerine ilave tedbirler gelirse, pazar hızında daha da ciddi bir düşüş söz konusu olabilir. Önümüzdeki aylarda yavaşlamanın devam edeceğini öngörüyoruz. Bu noktada 2024 ve 2025 yıllarının sektör açısından kolay olmayacağını düşünmekteyim."