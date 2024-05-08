Otomatik vitesli otomobil sahipleri için kritik uyarı: Bu hata 100 Bin TL'ye mal olabilir!

Son zamanlarda otomatik vitesli araç kullanıcılarına yönelik önemli bir uyarı yapıldı. Birçok sürücü bu uyarıya gereken dikkati göstermiyor. Oysa araç kullanırken belirli bir davranışı ihmal etmek, ilerleyen zamanlarda ciddi maliyetlere yol açabilir. Aksi takdirde, masraflı bir sonuçla karşılaşabilirler.

Bugünlerde en popüler olan otomatik şanzımanlı otomobiller sürücüler arasında talep görmeye devam ediyor.

Uzmanlar, otomatik şanzımanlı otomobillerin yanlış kullanımının maliyetli arızalara yol açabileceğini vurguluyor.

Özellikle kırmızı ışıkta beklerken vites değiştirmek ya da park ederken vites kutusuna yüklenmek önemli bir deformasyon riski taşıyor.

Experix Kurumsal Oto Eksperleri Genel Koordinatörü Alperen Temijürek, otomatik vitesli araç kullananlar için önemli bir uyarıda bulundu.

Özellikle kırmızı ışıkta bekleme esnasında yapılan vites değişikliklerinin ve park edilme esnasında araç yükünün şanzımana bindirilmesinin büyük deformasyonlara neden olduğunu belirten Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Alperen Temizyürek, “Şanzıman değişikliklerinde 100 bin liraya kadar maliyetler oluşabiliyor” dedi.

5 ARACIN 4'Ü OTOMATİK VE YARI VİTESLİ

Son zamanlarda ekspertize gelen araçların büyük kısmının otomatik şanzımanlı olduğunu belirten Alperen Temizyürek, “Şu an ekspertize gelen 5 aracın 4’ü otomatik ve yarı otomatik araçlar. Çoğunlukla üreticiler de artık otomatik vitesli araçlar çıkartıyor. Şehir trafiğinden kaynaklı olarak daha rahat bir kullanım ve konfor sağlamak, yeni nesil araçlardaki şerit takip sistemleri, otonom sürüş modelleri ve bazı özellikleri kullanabilmek için otomatik viteslerin üretimi arttı. Bunlar geliştikçe taleplerde de yükseliş yaşandı” dedi.

MALİYETİ 100 BİN TL

Son dönemde incelenen araçların çoğunun otomatik şanzımanlı olduğuna dikkat çeken Temizyürek, kullanıcı hatası ve yanlış bakımın bu araçlarda deformasyona yol açabileceğini vurguladı.

Temizyürek, kullanıcı hatası ve yanlış bakımın otomatik şanzımanlı araçlarda yüksek maliyetli arızalara yol açabildiğini belirtti. Temizyürek, bu durumun bakım ve onarım maliyetlerinin manuel şanzımanlı araçlara göre daha yüksek olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bir vites kutusunu değiştirmenin maliyetinin 100.000 lirayı bulabildiğini söyleyen Temizyürek, sürücüleri otomatik vitesli araçları doğru kullanmaları ve düzenli bakım yaptırmaları konusunda uyardı.