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Skywell'in yeni hibrit modeliyle Türkiye pazarında dev adım!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Skywell&#039;in yeni hibrit modeliyle Türkiye pazarında dev adım!

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tamamen elektrikli modelleriyle ülkemizde beğeni kazanan Skywell, Temmuz ayından itibaren hibrit modelinin ön siparişine başlamayı hedefliyor. Türkiye pazarına yeni sunulacak model elektrik motoru ile 200 km, benzin ve elektik (hibrit) toplamında ise 1300 km’ye yaklaşan bir menzil sunucak; işte detaylar:

Ulu Motor, Türkiye’de elektrikli araçları kapsayan yeni tebliğe yönelik çalışmalarını sürdürürken, yeni modellerlede kullanıcılarını buluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Mevcut modellerine ek olarak SUV hibrit modelini ürün yelpazesine katan Ulu Motor, Skywell’in yeni Hibrit SUV HT-i modelini Türkiye pazarına sunmak için mevcut çalışmalarına hız kazandırdı. Temmuz 2024 itibariyle HT-i modelin ön siparişlerini açmayı hedefleyen Ulu Motor, bu önemli hamlesi ile Türkiye pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek.

Skywell'in yeni hibrit modeliyle Türkiye pazarında dev adım! - 1. Resim

Skywell, sürdürülebilirlik ve performansın mükemmel bir dengede buluştuğu yeni Hibrit HT-i modeliyle elektrikli araç sahipliğinde kararsız kalanlara yönelik ara bir çözüm sunuyor. SUV gövde tipiyle sunulan HT-i modelinde benzinli ve elektrikli motorun mükemmel kombinasyonunu sunarken, yüksek kapasiteli elektrikli motoruyla sadece elektrik kullanımında 200 km'ye varan, elektrik-benzin karma kullanımda ise toplamda 1267 km’ye varan bir kullanım menzili sağlıyor.

Gelişmelere ek olarak, tasarım ödüllü yeni elektrikli sedan modeli olan Skyhome’un hibrit versiyonunun da hızlı bir şekilde Türkiye pazarına sunulmasına yönelik Skywell Türkiye Distribütörü Ulu Motor ile üretici firma Skywell arasında karşılıklı olarak mutabakat sağladı. 

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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