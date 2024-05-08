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Elektrikli araçların yükselişi ve rafineri üretimindeki artış yakıt talebinde dönüşüm sinyali mi veriyor? İşte detaylar!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Elektrikli araçların yükselişi ve rafineri üretimindeki artış yakıt talebinde dönüşüm sinyali mi veriyor? İşte detaylar!

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her yıl artarak büyüyen benzin ve petrol talebinde bu yıl yavaşlama bekleniyor. Özellikle Çin ve ABD’deki elektrikli araç satışlarının artışı buna neden olarak gösteriliyor. Öte yandan Nijerya’da yeni devreye alınan yüksek kapasiteli rafinerilerin üretimi artırması, benzine olan talep dengeleri etkileyeceği konuşuluyor. Bu durum küresel çapta yakıt fiyatlarında düşüş sinyali anlamına gelebilir.

Elektrikli otomobillere geçişin beklenenden hızlı gelişmesi; Çin ve ABD'de otomobil pazarının ciddi adetlerde elektrikli modellere kayması, küresel petrol talebinde büyümenin 2024'te yarıya düşeceği ön görüsünü kuvvetlendirmeye başladı. Bu konuda global raporlar yayınlayan Wood Mackenzie’in verilerine göre 2020'den bu yana benzin ve petrolde en düşük büyüme beklentisi açıklanırken günde 340 bin varil artışla bu yıl 26,5 milyon varil seviyesinde bir değer ön görülüyor.

Üretimde geçen yıl ki 700.000 varillik büyümenin bu yıl gerileyeceği kaydedilirken China National Petroleum Corp'un (CNPC) yayınladığı araştırma raporuna göre ise dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısının benzin üretimi bu yıl yaklaşık %1,3 artarak günde 3,8 milyon varil çıkacak. Çin'in en büyük rafinerisi Sinopec'in araştırma raporu ise benzin talebinin bu yıl %1,7 veya yaklaşık 3 milyon ton artarak 182 milyon tona çıkmasını bekliyor. Pandemi döneminin hemen sonrası yıllık yüzde 5’lik büyüme trendine giren petrol üretimi için açılanan bu son veriler; yakın tarihteki en düşük büyüme rakamlarını işaret ediyor. 

DÜNYAYI HİNDİSTAN KİRLETİYOR

Yüksek nüfus ve araç parkındaki eski modeller nedeniyle dünyadaki en yüksek karbon salınımı Hindistan’da meydana çıkıyor. Ayrıca yeni model araç satışlarında elektrik alt yapısı müsait olmadığı için benzinli modellerin ön plana çıktığı Hindistan; petrol tüketiminde Mart 2024'e kadar olan yılda 37,2 milyon ton tüketiminin yaklaşık %5 artışla Mart 2025'e kadar 39,2 milyon ton (günde 908,000 varil) ile yeni bir rekora ulaşması bekleniyor. Tekrar seçilerek iktidara gelen Hindistan Başbakanı Modi ise ne elektrik üretiminde ne de ülkedeki elektrik altyapısında henüz bir çalışma başlatmış değil…

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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