Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keystone boru hattının sahibi Kanadalı enerji altyapı şirketi TransCanada'dan yapılan açıklamada, basınçtaki düşüş nedeniyle Güney Dakota eyaletinin kuzeydoğu bölgesinde yaklaşık 5 bin varillik yani 210 bin galonluk (795 bin litre) ham petrolün çevreye yayıldığı belirtildi.

Sızıntının nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğü bilgisi verilen açıklamada, yetkililerin konudan haberdar edildiği ve bölgeye acil durum ekiplerinin yönlendirildiği kaydedildi.

Kanada'nın güneyindeki petrol kaynaklarıyla zengin Alberta eyaletinden başlayan 4 bin 324 kilometre uzunluğundaki Keystone boru hattı, ABD'de 6 eyaleti geçtikten sonra ülkenin güneyindeki Teksas eyaletinin kıyısında Meksika Körfezi'ne günde ortalama 700 bin varillik ham petrol taşıyor.

Kanada'nın küresel piyasaya ham petrol ihracatında önemli rol oynayan Keystone boru hattına ek olarak yapılması planlanan bin 900 kilometre uzunluğundaki Keystone XL boru hattı projesinin ise ABD'nin Nebraska eyaleti yerel yönetiminden ilerleyen günlerde izin için onay alması bekleniyordu.

Yaklaşık 8 milyar dolara mal olacak ve günlük ortalama 800 bin varil ham petrol taşıyacak Keystone XL boru hattı projesini, eski ABD Başkanı Barack Obama çevresel nedenlerle reddetmesine karşın halefi Donald Trump 24 Mart'ta onaylamıştı.