Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın Erbil kentinde bir Peşmerge komutanının cesedinin bulunduğu bildirildi. Erbil Polis Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Peşmerge Bakanlığı yakınında bir cesedin bulunduğu belirtildi. Peşmerge komutanı olduğu belirlenen kişinin cesedinin adli tıp merkezine götürüldüğü kaydedildi. Erbil polisi, olay hakkında inceleme başlattı.