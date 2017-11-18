Irak’ın Erbil kentinde bir Peşmerge komutanının cesedinin bulunduğu bildirildi. Erbil Polis Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Peşmerge Bakanlığı yakınında bir cesedin bulunduğu belirtildi. Peşmerge komutanı olduğu belirlenen kişinin cesedinin adli tıp merkezine götürüldüğü kaydedildi. Erbil polisi, olay hakkında inceleme başlattı.
Erbil'de Peşmerge komutanının cesedi bulundu
18.11.2017 - 12:47 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erbil Polis Dairesinden yapılan açıklamada, Erbil'de bir Peşmerge komutanının cesedinin bulunduğu belirtildi.
Etiketler : erbil,peşmerge,ölü,haberler,
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