Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makedonya'nın batısındaki Kırçova kentine bağlı Zayaz köyünde, 1913 ila 1950 yıllarındaki dönemde katledilen Arnavutların toplu mezarda bulunan kalıntıları düzenlenen törenle toprağa verildi.

Arnavutlara karşı işlenen suçların tespitini üstlenen organizasyon kurulunca Kırçova'daki Arnavut Annesi Anma Merkezi'nde düzenlenen törene, Makedonya Başbakan Yardımcısı Hazbi Lika, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Genel Başkanı Ali Ahmeti, Arnavutluk'un Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Pandeli Majko, Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Arnavutluk Devlet Bakanı Majko törende yaptığı konuşmada, Makedonya'daki Arnavutların yanında hem Arnavutluk'un hem de Kosova'nın bulunduğunu dile getirerek, "Biz barış istiyoruz. Eğer barış sunulursa barış olacaktır." ifadelerini kullandı.

BDİ Genel Başkanı Ahmeti de Osmanlı İmparatorluğunun dağılmasıyla Çetnik çetelerinin imha etme ideolojisiyle Arnavut topraklarına baskın yaparak Avrupa'da ilk defa soykırım yaptıklarını anımsattı.

Geçmişin tekrarlanmaması çağrısında bulunan Ahmeti, "Bu çağrı, ailesinden 60'ın üzerinde üyesinin barbar şekilde katledildiği bir insanın kalbinden geliyor. Bu çağrı, tüm Avrupa ve komşu halkları tarafından dinlenip okunması gereken, yanmış bir kalp tarafından geliyor. Bu çağrı barışı, istikrarı ve güvenliği isteyen herkes tarafından dinlenmesi gerekiyor. Çünkü geçmişin tekrarlanmasını istemiyoruz ancak bu geçmiş unutulmamalı ve biz unutmayacağız. Bu çağrı, Makedon halkına da ulaşmalı, çünkü onların da öldürülmüş ve katledilmişleri var." diye konuştu.

Ülkedeki Makedon halkının da kendileriyle dayanışma içerisinde olmaları ve Arnavutlara karşı yapılan soykırımı kınamaları için çağrı yapan Ahmeti, Makedonlara her zaman ellerini uzatacaklarını kaydetti.

Dayanışma içerisinde Arnavutlar'a karşı yapılan soykırımın kınandığı bir belge oluşturulması gerektiğini söyleyen Ahmeti, "Makedonya Meclisinde onaylanacak bir yasa tasarısı olmadan uzlaşma sağlanamaz." dedi.

Makedonya İslam Birliği Başkanı Recepi de temsil ettiği kurum olarak Arnavutlara karşı başlatılan soykırım suçlarını ortaya çıkarma girişimine dahil olduklarını kaydetti.

Recepi, gelecek hafta ülkedeki tüm müftülüklere bir bildiri göndererek kurbanların gıyabi cenaze namazının kılınmasını isteyeceklerini ifade etti.

Arnavut Annesi Anma Merkezi, 28 Kasım 2013 yılında Balkan Savaşları'nda hayatını kaybeden Arnavut kurbanların anısına açılmıştı. On bin metre karelik bir alanda Balkan Savaşları'nda hayatını kaybeden yaklaşık 300 kurbanın mezarı bulunuyor.