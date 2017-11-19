Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Myanmar'ın Rakhine (Arakan) eyaletinde yaşanan insani krize yönelik, Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yazılı bir açıklama yaptı.

Myanmar hükûmetine çağrıda bulunan Peters, şöyle devam etti:

"Yeni Zelanda hükûmeti, Rakhine eyaletindeki şiddet ve insani krizden çok endişe duyuyor. Myanmar hükûmetini, krizden etkilenenleri korumak için ellerinden geleni yapmaya çağırıyoruz. Şiddete maruz kalarak ülkelerini terk edenlere 2,5 milyon dolarlık ek yardımda bulunacağız. Bu 2,5 milyon dolarlık yardım, Rakhine'deki şiddet olaylarından Bangladeş'e kaçanlara koruma ve yardım sağlayacak."

Bakan Peters ayrıca, Yeni Zelanda'daki sivil toplum kuruluşlarının krizden etkilenenlere destek için düzenlediği maddi kampanyaya da "her bir dolara bir dolar" katkıda bulunacaklarını açıkladı.