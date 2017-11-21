Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örgütün, iki yıl boyunca yapılan görüşmeleri ve toplanan kanıtları bir araya getirdiği yeni raporunda, Rohingyaların Myanmar'da nasıl yaşadıkları detaylarıyla anlatılıyor ve "devlet destekli, insanlık dışı Apartheid'a (ırkçı ayrımcılık sistemi) varan kurumsallaşmış ayrımcılığa dayalı korkunç bir sisteme" maruz kaldıkları vurgulanıyor.

Evlerine geri gönenlerin neyle karşılaşacağı sorgulanıyor

Raporda, ayrımcılığın özellikle son 5 yıldır kötüleştiğine dikkat çekilerek askeri operasyonlardan kaçanların eve geri döndüklerinde neyle karşı karşıya kalacakları sorgulanıyor.

Myanmar yönetiminin, Rohingyalara vatandaşlık vermesi ve diğer haklarını teminat altına alması gerektiğine işaret edilen raporda, Arakan eyaletinde ekonomik kalkınmanın, ayrımcılığı daha ileriye taşımak için bir araç olarak kullanılmaması uyarısı yapılıyor.

"Uluslararası toplum Arakan eyaletinde ne yaşandığı gerçeğiyle yüzleşmeli"

Raporda değerlendirmelerine yer verilen örgüt yöneticilerinden Anna Neistat, "Uluslararası toplum, her gün görülen bu kabustan uyanmalı ve senelerdir Arakan eyaletinde ne yaşandığı gerçeğiyle yüzleşmeli." ifadesini kullandı.

Neistat, uluslararası toplumun ve bağışçıların, katkılarının bu ihlallere iştirak etmekle sonuçlanmadığından emin olmaları gerektiğini de vurguladı.