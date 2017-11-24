Emniyet yetkilisi Pratap G. Yadav, Patna kentine giden yolcu treninin 17 vagonundan 11'inin Manikpura istasyonu yakınlarında raydan çıktığını açıkladı.
Yadav, kazada 3 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını kaydetti.
Demiryolu yetkilisi Anand Kumar, raydaki bir kırık nedeniyle meydana geldiği sanılan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.