Emniyet yetkilisi Pratap G. Yadav, Patna kentine giden yolcu treninin 17 vagonundan 11'inin Manikpura istasyonu yakınlarında raydan çıktığını açıkladı.
Yadav, kazada 3 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını kaydetti.
Demiryolu yetkilisi Anand Kumar, raydaki bir kırık nedeniyle meydana geldiği sanılan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Hindistan'da yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 13 yaralı
24.11.2017 - 09:50 | Son Güncelleme: 24.11.2017 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yolcu treninin 11 vagonunun raydan çıkması sonucu 3 kişi öldü.
Emniyet yetkilisi Pratap G. Yadav, Patna kentine giden yolcu treninin 17 vagonundan 11'inin Manikpura istasyonu yakınlarında raydan çıktığını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Hindistan,
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