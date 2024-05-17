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İran'da "satanizm" operasyonu! 261 kişi gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İran&#039;da &quot;satanizm&quot; operasyonu! 261 kişi gözaltına alındı
İran, Tahran, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran istihbarat birimleri, Tahran'da satanistlere yönelik dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3'ü Avrupa vatandaşı 261 kişi, "satanizmi yaymak" suçundan gözaltına alındı.

İran resmi ajansı IRNA, başkent Tahran'da istihbarat birimleri tarafından İranlı ve yabancı uyruklu üyeleri olan satanist gruba yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı.

261 KİŞİYE GÖZALTI!

Operasyon sırasında kıyafetlerinde, başlarında, yüzlerinde ve saçlarında satanizmin logo, işaret ve sembollerini taşıyan 146 erkek ve 115 kadın gözaltına alındı.

3'Ü AVRUPA VATANDAŞI

Gözaltına alınanlar arasında 3 Avrupa vatandaşının da olduğu ifade edildi ancak uyrukları belirtilmedi. Operasyonda ele geçirilen alkollü içkiler, psikotrop maddeler ve söz konusu kişilere ait 73 otomobile de el konularak haklarında işlem yapılmak üzere adli makamlara teslim edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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