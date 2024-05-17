Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesini feshetti

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sude Nur Çakır’ın ABB Spor Kulübü ile olan sözleşmesini, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret etmesinin ardından tek taraflı olarak feshetti.

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Sude Nur Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret etti. Çakır'ın AK Parti ziyareti sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi dikkat çeken bir karar aldı.

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TEK TARAFLI OLARAK FESHEDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, milli şampiyon Sude Nur Çakır'la olan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti. Fesih, Çakır'ın AK Parti İl Başkanı'nı ziyaretin ardından gerçekleşti. ABB'nin fesih kararı sonrası ise AK Parti'den tepki gecikmedi.

AK PARTİ TEPKİ GÖSTERDİ

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu Sudenur Çakır kardeşimiz, şampiyona sonrasında AK Parti İl Başkanlığımız Gençlik Kolları Başkanımız ve sonra İl Başkanımız Hakan Han Özcan ile görüşerek tebriklerini kabul etmiştir. Bunun neticesinde spor kulübünden hiçbir açıklama yapılmadan, belediye spor kulübü tek taraflı olarak milli sporcumuzun sözleşmesini feshetmiştir. Bu durumun 19 Mayıs'ı yaşadığımız bu günlerde doğru bir tavır ve tutum olmadığını milletimizle paylaşmak istiyorum. Belediye Spor Kulübü yönetiminin bu karardan dolayı geri adım atmasını istiyoruz. Geri adım atmazlarsa da bizler kardeşimize sahip çıkacağız." açıklamasında bulundu.