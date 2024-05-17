Bakan Şimşek'ten çiftçilere müjde: 520 milyar lira destek sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda tarım sektöründeki yatırımları değerlendirdi. Şimşek, "2024 bütçesine bakarsanız, bütçede tarımsal destek programlarına, tarım sektörü yatırımlarına, kredi sübvansiyonu olarak, tarımsal KİT finansmanı olarak, ihracat destekleri olarak ve yine yem ve gübrede verdiğimiz vergi desteklerine bakarsak 520 milyar lira kaynak sağlamış olacağız. 520 milyar lira, 2024 GSYH'sinin yaklaşık yüzde 1,3'ü" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programında konuştu. Bakan Şimşek, tarım sektörüne verilen desteğe yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şimşek'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

520 MİLYAR LİRA DESTEK

2024 bütçesine bakarsanız, bütçede tarımsal destek programlarına, tarım sektörü yatırımlarına, kredi sübvansiyonu olarak, tarımsal KİT finansmanı olarak, ihracat destekleri olarak ve yine yem ve gübrede verdiğimiz vergi desteklerine bakarsak 520 milyar lira kaynak sağlamış olacağız. 520 milyar lira, 2024 GSYH'sinin yaklaşık yüzde 1,3'ü. Bu gerçekten güçlü bir destek.

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"YÜZDE 70'İNİ BİZ KARŞILIYORUZ"

Sağlanan bütün bu kredilerin gerektirdiği faizin, yani 100 liralık faizin yaklaşık yüzde 70'ini Hazine olarak biz karşılıyoruz. Dolayısıyla gerçekten çok güçlü bir finansman desteği veriyoruz. Son 20 yıla da bakarsak bu finansman desteğinden yararlanan çiftçi sayımız yaklaşık 6,5 kat arttı ama verilen kredi miktarı da 38 kattan fazla artmıştır. Hiçbir sektöre bu boyutlarda finansman desteği, kredi desteği sağlanmıyor. Tekrar altını çizmek istiyorum; tarım sektörüne verdiğimiz önemi gösteriyor bu. Çünkü tarım sektörü ülkemizin geleceği açısından çok değerli.

"ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU TEKRAR TEK HANEYE DÜŞÜRMEK"

Merkez Bankamızın son 1,5 ayda siyasi belirsizlik azalınca rezervleri 40 milyar doların üzerinde iyileşme gösterdi. Dolayısıyla ciddi sonuçlar almaya başladık. Ama en büyük önceliğimiz vatandaşımızın en çok muzdarip olduğu enflasyonu tekrar tek haneye düşürmektir. Bunun için de gereken tedbirleri aldık ve kararlı bir şekilde uyguluyoruz.

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"FİYAT İSTİKRARINI SÜRDÜRECEĞİZ"

Fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur ve bu gerçekten hareketle sizin güçlü desteğinizle programımızı kararlılıkla ve sabırla uygulamaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de iyi sonuçlar alacağız.