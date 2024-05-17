Bakan Şimşek'ten "enflasyon" mesajı: Hedefimize ulaşmakta kararlıyız
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahminlerinin gerilemesine ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Mayıs ayında enflasyonun zirve yaptıktan sonra hızla düşeceğini belirten Bakan Şimşek, "Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız." dedi.
Merkez Bankası mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlandı. Merkez'in enflasyon tahminlerinde dikkat çeken bir düşüş oldu.
Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 44,16'dan 43,64'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon tahminlerinin gerilemesine ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
Bakan Şimşek konu hakkında şunları söyledi:
"Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor.
Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu.
Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli.
"MAYISTAN SONRA HIZLA DÜŞECEK"
Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz.
Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır.
Hedefimize ulaşmakta kararlıyız."
Kaynak: Türkiye Gazetesi