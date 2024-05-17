Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'ten "enflasyon" mesajı: Hedefimize ulaşmakta kararlıyız

Bakan Şimşek'ten "enflasyon" mesajı: Hedefimize ulaşmakta kararlıyız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek&#039;ten &quot;enflasyon&quot; mesajı: Hedefimize ulaşmakta kararlıyız
Ayrıntılar, Haber, Gelişmeler, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahminlerinin gerilemesine ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Mayıs ayında enflasyonun zirve yaptıktan sonra hızla düşeceğini belirten Bakan Şimşek, "Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız." dedi.

Merkez Bankası mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlandı. Merkez'in enflasyon tahminlerinde dikkat çeken bir düşüş oldu. 

Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 44,16'dan 43,64'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon tahminlerinin gerilemesine ilişkin bir değerlendirmede bulundu. 

Bakan Şimşek konu hakkında şunları söyledi: 

"Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor. 

Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu. 

Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli.

"MAYISTAN SONRA HIZLA DÜŞECEK"

Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz.  

Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır.

Hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yasin Börü ve arkadaşları vahşice katledilmişti: 6-8 Ekim ihanetinde neler oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay'da taze fasulyede hasat başladı! Tarlada kilosu 50 TL  - EkonomiHatay'da taze fasulyede hasat başladı! Tarlada kilosu 50 TL Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü - Ekonomiİşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahminiKonut satışları 3 yılın en düşük seviyesinde! - EkonomiKonut satışlarında büyük düşüş!Borsa yeni rekora mı? 10.700 sesleri yükseliyor! - EkonomiBorsa yeni rekora mı?Altında alım fırsatı kaçtı mı? İşte son fiyatlar… - EkonomiAltında alım fırsatı kaçtı mı?TL ile yatırım, dolarla borçlanma dönemi! - EkonomiTL ile yatırım, dolarla borçlanma dönemi!
Sonraki Haber Yükleniyor...