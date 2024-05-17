Bakan Şimşek'ten "enflasyon" mesajı: Hedefimize ulaşmakta kararlıyız

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2024 11:22 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 11:29 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahminlerinin gerilemesine ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Mayıs ayında enflasyonun zirve yaptıktan sonra hızla düşeceğini belirten Bakan Şimşek, "Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız." dedi.