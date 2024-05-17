Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde! KYK yurtları ücretsiz olacak

Bakan Işıkhan, emeklilere yeni sosyal imkanları duyurdu. Işıkhan, KYK yurtlarının emeklilere yazın 1 ay ücretsiz olacağını bildirdi. Öte yandan emeklilere tüm illerde kamuya ait konaklama mekanlarında, kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirim ve TCDD ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim yapıldığı da açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’daki Sosyal Güvenlik Haftası buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, bu yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, emeklilerin her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini istediklerini söyledi.

Emeklilere yönelik yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde birçok paydaşın desteği olduğunu dile getiren Işıkhan, konuşmasına şöyle devam etti:

KONAKLAMA MÜJDESİ

Paydaşlarımızla görüşmelerimiz neticesinde netleşen desteklerin bir kısmını sizlerle paylaşmak isterim. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı.

Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden tıpkı kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek. Sendikalarımızın misafirhanelerinde ve sosyal tesislerinde emeklilerimize özel indirimler sağlanmaktadır.

EMEKLİLERİ RAHATLATACAK DİĞER HAMLELER

PTTcell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. PTT Kargo'da emeklilere özel indirim sağlanıyor. TCDD'de yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı. YÖK ile yapılan işbirliği kapsamında Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma temelli 3. Yaş Üniversitesini yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca yerli ve milli ödeme sistemimiz olan Troy ile bankalarla yaptığımız protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.