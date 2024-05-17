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Bakan Işıkhan duyurdu! Hastanelerdeki yoğunluğu azaltacak yeni bir düzenleme geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Işıkhan duyurdu! Hastanelerdeki yoğunluğu azaltacak yeni bir düzenleme geliyor
Aile Hekimi, Reçete, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan; raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini açıkladı. Işıkhan, "Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için yeni bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" Programı'nda konuştu. Işıkhan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, "Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği; kronik Hepatit B ve D tedavisinde, Diyabet tedavisinde; kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların, ilgili sağlık raporlu hastalarımızca Hastanelerde sıra beklemeden, aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz. Ayrıca mevcut durumda hekimler tarafından en fazla 3 aylık ilaç reçete edilebiliyorken yeni düzenlemeyle raporu düzenleyen hekim tarafından 1 yıla kadar reçete edilebilecek ve hastalarımız tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında 3er aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler" ifadelerini kullandı.

"SGK'YI SOSYAL YÖNÜ DE OLAN BİR KURUM YAPACAĞIZ"

Bakan ayrıca şunları söyledi: "SGK’yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK’ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik; sağlık hizmetlerinden, sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak"

ONAYLI RANDEVU DÖNEMİ BAŞLADI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanelerde randevu sistemine yönelik oluşturulan yeni sistemi tanımıştı. Buna göre 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastalarının muaf tutulduğu sistemde; randevudan bir gün önce gelemeyeceğini bildirmeyen hastaların randevuları oluşturulmayacak.

Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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