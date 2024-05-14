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Hastanelerde 'Onaylı Randevu' sistemi başladı: İşte adım adım yapılacaklar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hastanelerde &#039;Onaylı Randevu&#039; sistemi başladı: İşte adım adım yapılacaklar

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bakanlıkça hayata geçirilen 'Onaylı Randevu' sistemi dün itibarıyla başladı. 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastalarının muaf tutulduğu sistemde randevudan bir gün önce gelemeyeceğini bildirmeyen hastaların randevuları oluşturulmayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta 'Onaylı Randevu' sistemini duyurmuştu. Bu sistemde hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak.

Yeni uygulamayla randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sisteme bildirmesi gerekecek.

SAAT 20.00'YE KADAR İPTAL EDİLECEK

Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak.

İKİ GRUP MUAF

Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak, bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.

ÖNCELİK TALEPTE BULUNANLARDA

Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite için sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak, öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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