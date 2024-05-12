Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmetini Bakanlık mı ödüyor? Açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığınca ödenecek" iddiana açıklama geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığı’nca ödenecek.’ iddiası doğru değildir. İddiaya konu 8438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının, kamuoyuna yansıtıldığı gibi ülkemizdeki mülteci ya da geçici koruma altındaki kişilerle bir ilgisi yoktur. Kararda geçen hasta grubu, insani yardım konusunda Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda başta Filistin olmak üzere savaş ve afetlerin yaşandığı bölgelerden ülkemize getirilerek tedavileri sağlanan mağdurları kapsamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."