Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini 38,78 TL'ye çekti
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınlandı. Vatandaşlın gündeminde ise dolar 40 TL olacak mı sorusu yer aldı. Ankere göre yıl sonu enflasyon tahmini %44,16'dan %43,64'e düşerken işte 2024 dolar tahmini...
TCMB'nin, 67 katılımcıyla gerçekleşen 2024 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınlamasının ardından doların kaç TL olacağı merak konusu oldu. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi % 44,16'dan 43,64'e gerilerken dolar 40 TL olacak mı araştırılıyor. İşte tahmin ve beklentiler 2024...
Merkez Bankası, bugün Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını paylaştı. Yıl sonu enflasyon tahmini %44,16'dan % 43,64'e düşerken dolar tahmini %40,01 TL'den % 38,78 TL'ye geriledi. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu %44,16'dan %43,64'e düştü.
Dolar tahmini ise 38,78 TL'ye düştü.
BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı tahmini ise %51,51 oldu. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi %3,3 olurken 2025 yılı beklentisi %3,7 olarak kaldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi