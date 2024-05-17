Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini 38,78 TL'ye çekti

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2024 10:29 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 10:42 - Güncelleme:

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınlandı. Vatandaşlın gündeminde ise dolar 40 TL olacak mı sorusu yer aldı. Ankere göre yıl sonu enflasyon tahmini %44,16'dan %43,64'e düşerken işte 2024 dolar tahmini...