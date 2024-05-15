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Bakan Işıkhan'a açıkça soruldu: Emekliye temmuzda ek zam yapılacak mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Emekli Zammı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca emekli "Maaşlara temmuzda ek zam yapılır mı?" sorusuna cevap ararken, konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu. Net bir cevap vermekten kaçınan Bakan Işıkhan, "Şu an her şey için çok erken, temmuzu bekleyelim." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili de konuştu. 

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YOK 

Asgari ücrete ara zamma kapıyı kapatan Bakan Işıkhan, net bir açıklama yaptı. Ara zam yapılmayacağını belirten Işıkhan, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

EMEKLİYE TEMMUZDA EK ZAM YAPILACAK MI?

"Temmuz ayında emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusunu da cevaplayan Bakan Işıkhan, "Şu an her şey için çok erken, temmuzu bekleyelim." dedi. 

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emeklilerin zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Milyonların maaş artışı 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. 4 aylık enflasyona göre emekliler yüzde 18,70 oranında zammı şimdiden garantiledi. Kesin rakam ise mayıs ve haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. 

Beklenti anketlerine göre 6 aylık enflasyon yüzde 25 civarına çıkacak. Bu hesaplamaya göre emekliye temmuzda yüzde 25 oranında zam yapılması bekleniyor. 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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