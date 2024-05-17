Asgari ücrete ara zam için yeni tarih! Canlı yayında milyonları heyecanlandıran sözler 

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete ara zammın eylülde yapılacağını söyleyen Karakaş, "Bu ay itibarıyla enflasyon pik yapacak. Emekli ve memur zamları çıkarıldıktan sonra baz etkisiyle enflasyon düşünce bu zammın enflasyonu tetiklemeden verilmesini bekliyoruz." dedi. Emeklilerle ilgili de konuşan Karakaş, "Emeklilere seyyanen zam yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın sorularını cevaplayan Karakaş, asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN EYLÜLÜ İŞARET ETTİ

Asgari ücret zammıyla ilgili konuşan Karakaş, ara zamla ilgili eylülü işaret etti. Hükümet kanadından gelen "Temmuzda ara zam yok" sözlerini değerlendiren Karakaş, "Geçmiş dönemlere bakalım. 2022 yılında hükümet kanadı ısrarla 'Asgari ücrete ara zam yapılmayacak' demişti. Ancak işi enflasyon belirler. Temmuz ayına geldiğimizde yüzde 25'lik bir enflasyon var. Ancak hükümetin haklı olduğu bir nokta var. Enflasyonla mücadele ediyoruz ancak asgari ücrete zam dediğimiz anda fırsatçılar aniden ortaya çıkıyor. Bu da enflasyonu tetikliyor. Dolayısıyla bizim beklentimiz eylül ayında bunun yeniden gözden geçirilip eylülde düzeltme zammı geleceğini düşünüyoruz." dedi.

NEDEN EYLÜL?

"Neden eylül?" sorusunu cevaplayan Karakaş, "Çünkü bu ay itibarıyla enflasyon pik yapacak. Emekli ve memur zamları çıkarıldıktan sonra baz etkisiyle enflasyon düşünce çaktırmadan bu zamların enflasyonu tetiklemeden verilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM

Emekli zammıyla ilgili de konuşan Karakaş, "Emekliler eleştirilerinde son derece haklı. Çünkü söz devlet sözü. Söz bağlayıcıdır. Seyyanen zam sözü verildi. Seyyanen zam elzemdir. Dolayısıyla seyyanen zammın emeklilere verilmesi gerekiyor. Temmuz ayı itibarıyla Merkez Bankası'nın son enflasyon tahmini güncellemesiyle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin cebinde yüzde 25-26 civarında bir zam var. Buna ilaveten emeklilere seyyanen zam yapılmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

MEMUR EMEKLİLERİNE EŞİTLEME

Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Kök ücrete seyyanen zam verilmediği takdirde 8 bin TL'nin altında maaş alanları sıfır zam tehlikesi bekliyor. Bunu da hükümet göze alamaz. Sıfır zam olmaması için seyyanen zam elzem.

Memur emeklilerinin durumu farklı. Onlar enflasyonun altında bir zam olacak. Yüzde 20 gibi. Toplu sözleşmeden kaynaklı. Memur emeklilerini burada eşitleme bekliyor. Bizim aldığımız kulis bilgilerine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranıyla eşitlenmesini bekliyoruz. Ancak memurlarda eşitleme gibi bir durum yok."