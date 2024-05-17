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Haberler > Ekonomi > Cumhurbaşkanı Erdoğan et fiyatlarındaki artışa kayıtsız kalmadı: Her şey güllük gülistanlık diyemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan et fiyatlarındaki artışa kayıtsız kalmadı: Her şey güllük gülistanlık diyemeyiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde kırmızı ve beyaz ete gelen zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin son 21 yılda tarım ve hayvancılıkta önemli adımlar attığını belirten Erdoğan, "Her şey güllük gülistanlık diyemeyiz. Kırmızı ve beyaz ette son dönemde yaşanan dalgalı hareketi yok sayamayız. Tarımda da çözüm odaklı bakış açısıyla hareket ediyoruz. Eksik gidermenin derdindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Burada gündeme dair açıklamalara bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde kırmızı ve beyaz ete gelen zamlarla ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, durumun farkında olduklarını ve çözüm için çalıştıklarını belirtti.

"TARIM BİTTİ TEZLERİNİ ÇÜRÜTTÜK" 

Muhalefetin "Tarım bitti" tezlerini çürüttüklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin tarımda son 21 yılda nereden nereye geldiğini ortaya koyduk. Muhalefetin ezberi olan 'Tarım bitti' tezlerinin ne kadar içi temelsiz ve gerçek dışı olduğunu rakamlarla ispat ettik. Hemen her sene tedavüle konulan saman ithalatı söylemi tarım sektörünün tüm paydaşlarına yapılmış bir hakarettir." dedi.

"HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK DİYEMEYİZ" 

Sorunların farkında olduklarını belirten Erdoğan, "Eski muhalefet tarzının raf ömrünü tamamladığı görülüyor. Yapıcı muhalefet daha faydalı olacaktır. Ülkemizin son 21 yılda başarı hikayesi yazdığı alanların en başında tarım, hayvancılık ve su ürünleri var. Her şey güllük gülistanlık diyemeyiz. Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış gibi çözmemiz gereken sorunlar var. Kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki dalgalı hareketleri yok sayamayız. Tarımda da çözüm odaklı bakış açısıyla hareket ediyoruz. Eksik gidermenin derdindeyiz." şeklinde konuştu. 

"HER TÜRLÜ ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ" 

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'yi hep beraber hedeflerine ulaştıralım istiyoruz. Her türlü eleştiriye sonuna kadar açığız. Yeter ki sektöre haksızlık yapılmasın. Milli meselemiz olan tarımda biz hiç kimseye kapımızı kapatmadık. Herkesin fikrine, eleştirisine, önerisine sonuna kadar açığız. Yeter ki, tarım konusu ezberlere ve önyargılara kurban edilmesin." 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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