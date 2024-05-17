MEB, 20 bin öğretmen ataması için başvuru tarihini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması için başvuru duyurusu yayımlandı. Başvuruların 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacağı belirtildi. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

Türkiye'nin merakla beklediği öğretmen atamaları tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına için başvuru duyurusunu internet sayfası üzerinden yayımladı.

BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.

60 PUAN ÜSTÜ BAŞARILI

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.