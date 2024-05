Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde duyurdu: 10 günde 100 İsrail askeri aracı imha edildi

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. 10 günde 100 İsrail askeri aracı imha edildiğini duyuran Ubeyde, "İsrail Gazze'de cehennemi yaşıyor" dedi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail askerlerine karşı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, direnişini sürdürüyor. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde Gazze'de verdikleri mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

NETANYAHU 32 HAFTADIR SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR

32 haftadır Filistin halkı ve Kassam Tugayları savaşçılarıyla Gazze Şeridi'ni savunduklarını söyleyen Ubeyde, İsrail lideri Netanyahu'yu Nazi Almanyası lideri Hitlere benzetti. Ubeyde, "İsrail ordusu gerçekleştirdiği katliamlardan gurur duyuyor. Netanyahu'nun liderliğindeki Nazi hükümeti, 32 haftadır soykırım suçu işliyor. Gözdağı verme, suç işleme ve sistematik yıkım düşmanın Gazze'deki değişmez stratejisidir" dedi.

GÖKYÜZÜ, DENİZİ KUMU... HEPİMİZ GAZZE'YİZ

İsrail'in sistematik şekilde uyguladığı açlık, yıkım ve ölüm politikalarına karşı mücadelelerinin sürdüğünü söyleyen Ubeyde, "Açlık, yıkım ve ölüm savaşına rağmen direnişimiz ve onun arkasındaki halkımız her taraftan düşmanın karşısına çıkıyor. Düşman 7 Ekimden itibaren her yeri yaktığında ona karşı hiçbir direniş olmayacağını düşünüyordu fakat girdiği her yerde cehennemi yaşıyor. Gökyüzü, havası, denizi ve kumuyla biz Gazze'yiz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL CEHENNEMİ YAŞIYOR

İsrail askerlerine karşı Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdikleri operasyonlara ilişkin bilgi veren Ubeyde, 10 günde 100 İsrail askeri aracını vurduklarını duyurdu.

Ubeyde şunları söyledi:

"Düşmana zırh karşıtı ve anti-personel silahlarla, binaları, tünel açıklıklarını, mayın tarlalarını havaya uçurarak ve keskin nişancılıkla karşı koyuyoruz.

İsrail, her yeri yaktığında ona karşı hiçbir direniş olmayacağını düşünüyordu fakat 7 Ekim'den bu yana girdiği her yerde cehennemi yaşıyor.

10 gün içinde saldırı bölgelerinde 100 farklı İsrail aracını hedef aldık.

Saldırı bölgelerinde düşman ölü ve yaralı askerlerinin sayılarını saymaya devam ediyor ve onları toplamaktan geri durmuyor."

GAZZE'DE BİNLERCE MASUM SİVİL ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 31 artarak 35 bin 303'e yükseldi.

İSRAİL'İN KAYIPLARI ARTIYOR

7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun toplam kaybının 621'e, Gazze'nin karadan işgali sürecinde ise 273 askerin öldü. Kara saldırıları sırasında 1689 ve toplamda 3 bin 456 İsrail askerinin yaralandı.

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenledikleri operasyonda 12 İsrail askerini öldürdüklerini açıklamış, İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde 15 askerin daha yaralandığını duyurmuştu.