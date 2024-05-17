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Süper Lig'de 37. hafta başladı! Sivasspor, İstanbul'dan 3 puanla ayrıldı

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Süper Lig&#039;de 37. hafta başladı! Sivasspor, İstanbul&#039;dan 3 puanla ayrıldı
İstanbulspor, Sivasspor, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri

Sivasspor, Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'den küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'a konuk olan Sivasspor, 3 puanı 3 golle aldı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Yiğidolar, 51 puana ulaşarak 7. sıraya yükseldi.

Gelecek sezon TFF 1. Lig'de yer alacak İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.

Süper Lig'de 37. hafta başladı! Sivasspor, İstanbul'dan 3 puanla ayrıldı - 1. Resim

 

 

İSTANBULSPOR 1 - 3 SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

6. dakikada İstanbulspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Jackson'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada meşin yuvarlağı alan Ali Yaşar, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden sert vurdu, kaleci Nikolic topu kornere tokatladı.

17. dakikada EMS Yapı Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Charisis, iki rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne geldi. Bu futbolcunun sert şutunda Simon Deli'ye çarpan top kaleci Mücahit'i kontrpiyede bırakıp sol köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada sağdan kazanılan kornerde Alaaddin Okumuş, penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada fark 2'ye çıktı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Turgunboev'de kaldı. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 0-2.

53. dakikada Duhaney'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jackson uzaktan çok sert vurdu, kaleci Nikolic bu pozisyonda gole izin vermedi.

54. dakikada fark 3'e çıktı. Orta sahada topla buluşan Manaj, ceza yayı üzerine gelip, ceza sahası sağ çaprazındaki Koita'yı gördü. Bu futbolcunun plase vuruşunda, top uzak köşeden filelerle buluştu: 0-3.

62. dakikada Koita'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Camara, bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Manaj'a pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden karşı karşıya şutunda, kaleci Mücahit Serbest son anda topu kornere gönderdi.

81. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye indirdi. Bartuğ Elmaz'ın kaptırdığı top, Vefa Temel'de kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-3.

86. dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. Duhaney'in Manaj'a yaptığı hareket sonrasında hakem Ömer Faruk Turtay, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

İSTANBULSPOR 1 - 3 SİVASSPOR MAÇKADROLARI

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Okan Erdoğan (Dk. 86 Baran Alp Vardar), Mehmet Yeşil (Dk. 46 Vefa Temel), Simon Deli, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 46 Traore), Jackson (Dk. 79 Tunahan Şamdanlı), Mamadou (Dk. 69 Özcan Şahan)

Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş, Appindangoye (Dk. 77 Mehmet Albayrak), Camara, Uğur Çiftçi (Dk. 68 Caktas), Turgunboev, Charisis (Dk. 84 Emrah Başsan), Bartuğ Elmaz, N'Jie (Dk. 68 Menig), Koita (Dk. 69 Emre Gökay), Manaj

Goller: Dk. 17 Charisis, Dk. 43 Turgunboev, Dk. 54 Koita (Sivasspor), Dk. 81 Vefa Temel (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Duhaney (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Koita (Sivasspor), Dk. 33 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

Düzenleyen:  - Spor
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