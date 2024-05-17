Süper Lig'de 37. hafta başladı! Sivasspor, İstanbul'dan 3 puanla ayrıldı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 17 Mayıs 2024 19:13 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 19:23 - Güncelleme:

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Spor Haberleri

Sivasspor, Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.