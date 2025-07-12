Görünmez casus! Çin arı boyutunda drone tanıttı

Çinli bilim insanları, adeta “görünmez bir casus” gibi hareket edebilen arı boyutunda beyin kontrollü bir drone geliştirdi. Sadece 67 miligramlık çiple yönetilen bu siber arı, komutla yön değiştirebiliyor ve keşif ya da arama-kurtarma gibi askeri senaryolarda kullanılacak.

Çinli bilim insanları, deprem yıkıntılarında hayatta kalanları aramak gibi görevlerde kullanılabilecek, dünyanın en hafif beyin kontrol cihazına sahip bir cyborg arı geliştirdiklerini açıkladı.

74 MİLİGRAM AĞIRLIĞINDA CİHAZ

Pekin Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Zhao Jieliang'ın ekibi tarafından geliştirilen cihaz yalnızca 74 miligram ağırlığında. "Arının sırtına yerleştirilen cihaz beynine üç iğneyle bağlanarak elektronik darbelerle uçuş komutları veriyor" bilgisi paylaşıldı. Komutlar arasında "sola dön, sağa dön, ileri ve geri hareket" gibi yönlendirmeler bulunuyor.

Araştırmada, 10 denemenin dokuzunda arının verilen komutlara uyduğu belirtildi.

ASKERİ VE AFET SENARYOLARI İÇİN KULLANILABİLİR

Çin Makine Mühendisliği Dergisi'nde yayımlanan çalışmada, "Cyborg arının askeri keşif görevlerinde veya deprem enkazında hayatta kalanları bulmada kullanılabileceği" vurgulandı. Zhao ve ekibi, "Böcek tabanlı robotlar, biyolojik konakçılarının üstün hareket, kamuflaj ve çevresel uyum yeteneklerini miras alıyor" ifadesine yer verdi.

"ÖNCEKİ TEKNOLOJİLERDEN ÜSTÜN"

Daha önceki en hafif cyborg kontrol cihazının Singapur'da üretildiği ve üç kat daha ağır olduğu belirtilirken, Singapur modeli hamam böcekleri üzerinde kullanılmıştı ancak düşük hız ve kısa menzil gibi sınırlamalara sahipti.

Zhao'nun ekibi yeni cihazın devrelerini polimer film üzerine basarak "ince ve esnek yapıda, kızılötesi uzaktan kumanda dahil çok sayıda çip barındıran" bir sistem geliştirdi.

Araştırmacılar cihazın hâlâ bazı sınırlamaları olduğuna dikkat çekti. "Arılar kablolu güç kaynağına ihtiyaç duyuyor, uzun ömürlü bir pil ise çok ağır geliyor" açıklaması yapıldı. Ayrıca uyarım sinyallerinin farklı böceklerde farklı hareketler oluşturabildiği belirtildi.

Profesör Zhao'nun ekibi, "Gelecekteki çalışmalar, kontrol hassasiyetini ve tekrarlanabilirliğini artırmak için sinyal ve teknik optimizasyonlar içerecek" dedi. "Kontrol sırt çantası modüllerinin genişletilmesiyle böcek tabanlı robotların keşif ve tespit gibi karmaşık ortamlarda konuşlandırılması hedefleniyor" bilgisi paylaşıldı.

ULUSLARARASI REKABET

Haberin sonunda, ülkelerin cyborg teknolojisi alanında yoğun bir yarış içinde olduğu hatırlatıldı. ABD'nin DARPA ajansı ve Japonya'nın bu alandaki projelerine dikkat çekilirken, "Çin’in devlet desteği ve gelişen elektronik endüstrisi sayesinde bu alanda rekorlar kırdığı" öne sürüldü.

SİBORG HAMAMBÖCEKLERİ AFET BÖLGELERİNDE NASIL KULLANILIYOR?

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, hamamböceklerine takılan elektrikli "sırt çantaları" ile bu böcekleri birer "biyobot" haline getirdi.

Araştırmacılar, "Mikrofon dizileriyle donatılmış biyobotların sesin geldiği yönü bulmasını sağlayacak bir teknoloji geliştirdi" bilgisini paylaştı. Böceklerin cerci adı verilen duyu organlarına bağlanan elektriksel uyarı sistemi, belirli bir yöne doğru hareket etmelerini sağlıyor.

"Robo-roach" adı verilen bu sistemler, sesi algılayıp analiz ederek böceği doğru noktaya yönlendirebiliyor.

İKİ FARKLI SİSTEM

Geliştirilen teknolojide iki tür sırt çantası bulunuyor. İlk tür, "sesin yönünü tespit etmek ve böceği doğru yöne yönlendirmek için üç yönlü mikrofon dizisine" sahip. İkinci tür ise "her yönden gelen sesi algılayabilecek tek mikrofonlu" ve acil durum ekiplerine kablosuz olarak veri iletebilecek şekilde tasarlandı.