Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Birliği Zirvesi'ne Filistin kararları için memnuniyet mesajı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2024 18:58 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 19:05 - Güncelleme:

Arap Birliği Zirvesi, Filistin, Haber

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Dışişleri Bakanlığı, 33. Arap Birliği Zirvesi'nde yer alan Filistin kararlarını memnuniyetle karşılayarak, "Söz konusu kararların, İsrail tarafından Gazze’de sürdürülen katliamın sona ermesine ve Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.