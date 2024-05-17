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Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Birliği Zirvesi'ne Filistin kararları için memnuniyet mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Arap Birliği Zirvesi, Filistin, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, 33. Arap Birliği Zirvesi'nde yer alan Filistin kararlarını memnuniyetle karşılayarak, "Söz konusu kararların, İsrail tarafından Gazze’de sürdürülen katliamın sona ermesine ve Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde yer alan Filistin kararlarına yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Bakanlığın değerlendirmesi şu şekilde: 

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Arap Ligi tarafından 16 Mayıs günü kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu’nda yer alan Filistin’le ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz.

"ÇÖZÜME KATKI SAĞLAYACAK"

Söz konusu kararların, İsrail tarafından Gazze’de sürdürülen katliamın sona ermesine ve Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

"BM'DEB SOMUT KATKI BEKLİYORUZ"

Bu önerilerin hayata geçirilmesi için Birleşmiş Milletler’in ve uluslararası toplumun somut katkılar sunmasını bekliyoruz.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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