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BDDK kredi kartı borcu yapılandırma 2025: Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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BDDK kredi kartı borcu yapılandırma 2025: Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişlettiği konusunda açıklama yaptı. Ardından Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? sorusu en çok araştırılan konulardan biri oldu.

Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma işlemlerine ilişkin yeni bir karar duyuruldu. Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını arttırdı. 

Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, yapılandırma sürecinin nasıl işleyeceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte BDDK kararı ile 2025 Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma kapsamı ve şartları…

BDDK kredi kartı borcu yapılandırma 2025: Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? - 1. Resim

KREDİ KARTI VE KREDİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Borçlarını yapılandırmak isteyenlere maksimum 48 aya kadar taksitlendirme imkânı sunulacak. Taksit süresi, borç tutarına göre banka tarafından belirlenecektir.

Dönem borcunu ödemeyeni ödemeleri geciken ya da daha önce yapılandırma yapılan bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir. 

BDDK kredi kartı borcu yapılandırma 2025: Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? - 2. Resim

Kredi kartı yapılandırmasında sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırma işlemini yapabilecek. 

İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi "her türlü gecikmiş ödeme" olarak revize edilmiştir. 

BDDK kredi kartı borcu yapılandırma 2025: Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? - 3. Resim

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Yapılandırma başvuru işlemi, borcun bulunduğu banka üzerinden yapılır. Yani yapılandırmak istediğiniz kartınızın bankasının şubesine giderek ya da internet bankacılığ üzerinden işleminizi gerçekleştirebilirsininiz.

Yapılandırma başvuru için yapılandırmak istediğiniz bankanın telefon bankacılığını arayarak konuya ilişkin ayrıtılı bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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