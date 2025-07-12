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Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yeni dönem! Borcu olanlara son 3 ay fırsatı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yeni dönem! Borcu olanlara son 3 ay fırsatı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırma sürecinde önemli değişiklikler yaptı. Başvurular için son 3 ay kaldı, vade 48 aya çıktı, faiz oranları düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti.

Kurumdan yapılan açıklamada, BDDK'nin, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun bulduğu belirtilerek, vade ve başvuru süreleri kısaltıldığı ve daha az maliyetli hızlı bir sürecin öngörüldüğü aktarıldı.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yeni dönem! Borcu olanlara son 3 ay fırsatı - 1. Resim

Bu yapılandırma için bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir" denildi.

Açıklamada, kredi kartlarının yapılandırılmasında borcun yarısı ödeninceye kadar ilgili banka tarafından kartların limitinin artırılmayacağı, ihtiyaç kredilerinin yapılandırılmasında ise mevcut borç bakiyesini aşacak bir kredi kullandırılmayacağı vurgulandı.

Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlediği aktarıldı.

YENİ KARARIN İÇERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Açıklamada, BDDK'nin yeni kararının daha öncekine göre içerdiği değişikliklere dair şu bilgiler verildi:

"Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi. Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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