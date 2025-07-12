Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yeni dönem! Borcu olanlara son 3 ay fırsatı

BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırma sürecinde önemli değişiklikler yaptı. Başvurular için son 3 ay kaldı, vade 48 aya çıktı, faiz oranları düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti.

Kurumdan yapılan açıklamada, BDDK'nin, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun bulduğu belirtilerek, vade ve başvuru süreleri kısaltıldığı ve daha az maliyetli hızlı bir sürecin öngörüldüğü aktarıldı.

Bu yapılandırma için bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir" denildi.

Açıklamada, kredi kartlarının yapılandırılmasında borcun yarısı ödeninceye kadar ilgili banka tarafından kartların limitinin artırılmayacağı, ihtiyaç kredilerinin yapılandırılmasında ise mevcut borç bakiyesini aşacak bir kredi kullandırılmayacağı vurgulandı.

Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlediği aktarıldı.

YENİ KARARIN İÇERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Açıklamada, BDDK'nin yeni kararının daha öncekine göre içerdiği değişikliklere dair şu bilgiler verildi: