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DEVA Partisi lideri Babacan’dan sanal bahis uyarısı: BDDK mutlaka devreye girmeli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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DEVA Partisi lideri Babacan’dan sanal bahis uyarısı: BDDK mutlaka devreye girmeli
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sanal bahisle mücadelede alınması gereken tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

AKİF BÜLBÜL ANKARA - Gittikçe yaygınlaşan sanal kumar konusunda yetkilendirilmiş 6 şirket olduğuna dikkat çeken Babacan, 14 Mart’ta yapılan operasyonda bir sanal kumar sitesinde işin ne kadar büyüdüğünün ortaya çıktığını söyledi. Babacan “Âdeta paraları koyacak yer bulamamışlar, banka bile satın almışlar. Ödeme Sisteminde büyük paralar dönüyor. Banka satın almak, ödeme sistemi kurmak çok ciddi bir iştir. Küçücük bir risk varsa izin verilmez. BDDK’nın ve ilgili kurumların düzenleme, denetleme, hükûmetin de izinleri verdiği gibi iptal etme yetkisi var. Hükûmetin hem yasa dışı bahisle, hem yasal sanal kumarla daha fazla mücadele etmesi gerekiyor” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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