Devlet Bahçeli'nin adı Şırnak'ta yaşayacak! Belediyeden sürpriz karar

Şırnak'ta bazı cadde ve parkların isimleri belediye meclisi kararıyla değiştirildi. Bu kapsamda, daha önce "Hakkari Bulvarı" olarak bilinen yolun bir bölümü "Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak yeniden adlandırıldı. MHP Şırnak İl Başkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isminin bir bulvara verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Şırnak Belediye Başkanı ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Şırnak'ta bir bulvara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.

Şırnak Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Temmuz ayı meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda bazı cadde ve parkların isimlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi.

HAKKARİ BULVARI, "DEVLET BAHÇELİ BULVARI" OLDU

Kentte yapımı tamamlanan millet bahçesinin isminin "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi" olmasına karar verildiği ifade edilen paylaşımda, daha önce gemi kavşağından başlayarak, Şırnak Üniversitesi'ne kadar uzanan güzergahın da "Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı" olarak adlandırıldığı anımsatıldı. Son meclis toplantısında alınan yeni kararla, bu güzergahın kapsamının genişletildiği, gemi kavşağından başlayarak imar sınırının sona erdiği Orman İşletme Müdürlüğü'ne kadar olan yolun tamamının Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olarak yeniden düzenlendiği ifade edilen paylaşımda, gemi kavşağından başlayarak daha önce Hakkari Bulvarı olarak adlandırılan yolun da İl Özel İdaresi İşletme Atölyesi'ne kadar olan kısmının "Devlet Bahçeli Bulvarı" ismiyle yeniden adlandırıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, Bahçelievler Mahallesi'nde Şehri Nuh Oteli'nin bulunduğu mevkide yer alan Yaşam Parkı'nın isminin alınan karar doğrultusunda "Turgut Özal Yaşam Parkı" olarak değiştirildiği bildirildi. Kararın, Valilikçe onaylanmasının ardından yeni tabelaların asılacağı öğrenildi.

ŞIRNAK MHP İL BAŞKANLIĞINDAN "TEŞEKKÜR" MESAJI

MHP Şırnak İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şırnak Belediyesi meclisinin Temmuz ayı oturumunda alınan kararla Hakkari Bulvarı'nın isminin "Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak değiştirildiği belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: