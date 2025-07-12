Rum Yönetimi'nin korsan planı belli oldu: Türkiye ve KKTC’nin yetki alanlarına göz diktiler

Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki tek yanlı sondaj hamlesi yeni bir krizi tetikledi. Türkiye ve KKTC’nin deniz yetki alanlarını kapsayan parselleri uluslararası şirketlere kiralayan Rum kesimi, “korsan” planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Denktaş’ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, Kıbrıs adası açıklarındaki doğal gaz parsellerinde Rum yönetiminin tek taraflı sondaj faaliyetlerine tepki gösterdi.

"PARSELLER KKTC'NİN VE TÜRKİYE'NİN YETKİ ALANLARINI İHLAL EDİYOR"

İsmail, Rum yönetiminin tek yanlı olarak uluslararası şirketlere kiraladığı bloklardan 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin Türkiye'nin deniz yetki alanlarını, 2, 3, 8, 9, 12 ve 13 numaralı parsellerin ise KKTC'nin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) alanlarını ihlal ettiğini savundu.

"Kıbrıs sorunu çözülüp deniz yetki alanları iki devlet arasında paylaşılmadığı sürece tüm parsellerde Kıbrıs Türk halkının eşit söz ve pay hakkı vardır" dedi.

TÜRKİYE'NİN ÖNCEKİ MÜDAHALELERİ

İsmail, Türkiye ve KKTC’nin yıllarca, Kıbrıs sorunu çözülmeden veya doğal kaynakların paylaşımına dair bir anlaşma olmadan yapılan sondajlara karşı çıktığını hatırlattı.

"Türkiye geçmişte bu milli politika çerçevesinde tam 7 kez donanması ile müdahale ederek ilan edilen parsellerde sismik araştırma ve sondaj yapılmasını engellemişti" dedi.

1, 4, 5, 6 ve 7. parseller, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal ederken; 2, 3, 8, 9, 12 ve 13. parseller ise KKTC'nin MEB alanlarını ihlal ediyor.

"RUM YÖNETİMİ GAYRI MEŞRU ANLAŞMALAR İMZALADI"

İsmail, Rum yönetiminin 2003’te Mısır, 2007’de Lübnan ve 2010’da İsrail’le deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmaları imzaladığını, ancak Türkiye ve KKTC’nin bu anlaşmaları tanımadığını vurguladı.