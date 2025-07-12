11 Eylül’ün mimarına idam pazarlığı çöktü: Mahkemeden flaş karar!

ABD’de federal temyiz mahkemesi, 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olarak bilinen Halid Şeyh Muhammed’in idam cezasından kurtulmasını sağlayacak anlaşmayı iptal etti. 20 yılı aşkın süredir devam eden davada kritik bir dönemece girildi. Mahkeme kararıyla, “idam riskini ortadan kaldıracak” anlaşma çöktü ve yargılama süreci yeniden hareketlendi.

ABD federal temyiz mahkemesi, 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olarak bilinen Halid Şeyh Muhammed'in idam cezasından kurtulmasını sağlayacak ikrar anlaşmasını iptal etti. Karar, 20 yılı aşkın süredir devam eden davada yargılama sürecini yeniden gündeme getirdi.

"İDAM CEZASI RİSKİNİ ORTADAN KALDIRACAKTI"

Usame bin Ladin'in yakınındaki isimlerden olan Halid Şeyh Muhammed, 1 Mart 2003’te Pakistan'ın Rawalpindi kentinde yakalanmış ve Guantanamo Körfezi gözaltı merkezine gönderilmişti. İptal edilen anlaşma, Muhammed’in suçunu kabul etmesi karşılığında idam cezası verilmemesini öngörüyordu.

Federal mahkeme, "Başkent Washington'daki heyet, yasal ve lojistik sorunlarla boğuşan davayı kapatma girişimini engelleyen bir karara imza attı" açıklamasında bulundu.

20 YILLIK SÜREÇTE MÜZAKERELER YAPILMIŞTI

Anlaşma, iki yıllık müzakere sürecinin ardından bir yıl önce askeri savcılar ve Pentagon yetkilileri tarafından onaylanmıştı. Muhammed ve diğer iki sanık için şartlı tahliye olmaksızın ardışık ömür boyu hapis cezaları öngörüyordu.

Muhammed, "Kaçırılan uçakların Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon’a çarpması planını geliştirmek ve yönetmekle" suçlanıyor. Kaçırılan bir başka uçak ise Pensilvanya’da bir araziye düşmüştü.

MAĞDUR YAKINLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

11 Eylül saldırılarında yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti. FBI tarafından ABD tarihinin en kanlı saldırılarından biri olarak kayda geçen olayın mağdurlarının yakınları ise anlaşma konusunda ikiye bölündü. Bir grup, "Davanın kapanmasını ve cevap alınmasını sağlayacağı" için anlaşmayı desteklerken; diğer grup, "Daha fazla bilginin ortaya çıkması ve gerçek adaletin sağlanması için yargılamanın sürmesi gerektiğini" savundu.

MAHKEMEDEN KRİTİK KARAR!

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Ölüm cezasına ilişkin kararın yalnızca bakan tarafından verilmesi gerektiğini" belirterek anlaşmayı reddetmişti. Sanıkların avukatları ise anlaşmanın zaten yasal olarak yürürlüğe girdiğini ve Austin'in bunu iptal etmekte geç kaldığını ileri sürmüştü.

Guantanamo’daki askeri yargıç ve askeri temyiz heyeti savunma avukatlarıyla aynı fikirdeydi. Ancak ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, 2'ye karşı 1 oyla Austin'in yetkisi dahilinde hareket ettiğine karar verdi ve askeri yargıcın kararını hatalı bularak anlaşmayı iptal etti.