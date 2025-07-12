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Japonya ve Avustralya'ya ABD baskısı! "Tayvan düşerse bölge düşer"

Kaynak: Dış Haberler
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ABD, Tayvan, Çin, Japonya, Avustralya, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Savunma Bakanlığı, Japonya ve Avustralya'dan olası bir Tayvan krizinde nasıl bir pozisyon alacaklarını netleştirmelerini istedi. Çin’in askeri baskısını artırdığı bölgede ABD, Tayvan’a silah desteğini sürdürürken müttefiklerinden daha belirgin taahhütler bekliyor.

ABD Savunma Bakanlığı, olası bir Tayvan krizi senaryosunda Japonya ve Avustralya'nın nasıl bir tutum sergileyeceklerini netleştirmelerini talep etti.

Financial Times’ın haberine göre bu konu, son dönemde iki ülkenin savunma yetkilileriyle yapılan temaslarda, ABD Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby tarafından gündeme getirildi.

Japonya ve Avustralya'ya ABD baskısı!

EN BÜYÜK SİLAH TEDARİKÇİSİ

Haberde yer alan bilgilere göre, Japonya ve Avustralya yetkilileri bu talep karşısında şaşkınlık yaşadı. Zira ABD’nin Tayvan’a yönelik resmi bir güvenlik garantisi bulunmuyor ve bu tür bir beklenti, müttefikler açısından sürpriz niteliğinde değerlendirildi.

Pentagon, konuyla ilgili açıklama yapmazken, ABD-Tayvan ilişkileri resmî düzeyde tanınmasa da Washington, Taipei'nin en büyük silah tedarikçisi konumunu sürdürüyor.

Japonya ve Avustralya'ya ABD baskısı!

PEKİN İDDİALARI REDDETTİ

Çin’in ise Tayvan üzerindeki egemenlik iddialarını her fırsatta vurguladığı ve son dönemde adaya yönelik askeri tatbikatlarını sıklaştırarak baskıyı artırdığı biliniyor. Tayvan yönetimi ise Pekin’in bu iddialarını kesin bir dille reddediyor.

Trump döneminde savunma stratejileri alanında görev alan Colby, uzun süredir Amerikan dış politikasının önceliğini Çin ile stratejik rekabete vermesi gerektiğini savunuyor. Avrupa ve Orta Doğu odaklı politikaların ikinci plana atılması gerektiğini düşünen Colby, Pekin'in oluşturduğu tehdide karşı daha net ve kararlı bir duruş çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Dış Haberler

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