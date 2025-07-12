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Cami müezzinine bıçaklı saldırı! Cemaat saldırganı etkisiz hale getirdi, o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cami müezzinine bıçaklı saldırı! Cemaat saldırganı etkisiz hale getirdi, o anlar kamerada
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de bir cami müezzini, uyuşturucu kullanılan bir aparatı bulmasının ardından uyardığı şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. Saldırgan cami cemaati tarafından etkisiz hale getirildi.

Mersin'de bir cami müezzini, uyuşturucu kullanılan bir aparatı bulmasının ardından uyardığı şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

UYUŞTURUCU KULLANAN ŞAHSI UYARDI

Olay, merkez Akdeniz Mahallesi Çilek Mahallesi'ndeki Güneyli Camii'nde yaşandı. İddiaya göre, camide görevli müezzin Ömer Tekdemir, uyuşturucu madde kullanılan bir aparatı bulduktan sonra cami bahçesinde mahalle sakini olmayan bir şahsı fark edip uyardı.

Cami müezzinine bıçaklı saldırı! Cemaat saldırganı etkisiz hale getirdi, o anlar kamerada - 1. Resim

MÜEZZİN BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Şahıs, bıçakla müezzini bacağından yaraladı. Camideki vatandaşlar şahsı etkisiz hale getirerek, polise haber verdi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekibine teslim edildi.

Cami müezzinine bıçaklı saldırı! Cemaat saldırganı etkisiz hale getirdi, o anlar kamerada - 2. Resim

Yaralanan Tekdemir, uyuşturucu madde kullanılan aparatı göstererek, şahsın kendisini bıçakladığını söyledi. Geçtiğimiz cuma günü uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde cemaati bilgilendirdiğini aktaran Tekdemir, bıçaklansa da, ölse de mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Cami müezzinine bıçaklı saldırı! Cemaat saldırganı etkisiz hale getirdi, o anlar kamerada - 3. Resim

OLAY  ANI KAMERADA

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde oturan şüphelinin hızla kalkıp gelerek müezzini bıçaklama anları yer aldı. Gözaltına alınan ve ismini söylemediği öğrenilen şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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