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15 Temmuz şehitleri Fatih Camii’nde dualarla anıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Temmuz şehitleri Fatih Camii’nde dualarla anıldı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde, Fatih Camii’nde hatim programı gerçekleştirildi.

İRFAN ÖZFATURA - Programa Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitler için Kur’ân-ı kerim ve hatim duası okundu. Programın ardından, cami avlusunda vatandaşlara kavurma ve pilav ikramı yapıldı.

"BİNLERCE HATİM OKUNDU"

Açıklamalarda bulunan Vali Gül “Bu hafta boyunca Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda; Türkiye’nin her tarafında çeşitli etkinlikler yapılıyor. Fatih Camii’nde de 251 şehidimiz için 251 hatim olarak yola çıkıldı. Çığ gibi büyüdü, sivil toplum kuruluşlarımız ve müftülüğümüzün koordinasyonunda binlerce hatim okundu. Şehitlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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