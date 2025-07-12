Ünlü heykeli görenler şoke oldu, verilen mesaj dikkat çekti

İtalya'da yaşanan bir Filistin eylemi gündem oldu. Napoli'deki ünlü "Vico al Purgatorio" sokağında bulunan Madonna heykeli Filistinli bir kadına dönüştürüldü.

İtalya'nın Napoli şehrinde isimsiz bir sanatçı tarafından ünlü "Vico al Purgatorio" sokağındaki "Addolorata Madonna" heykeli, üzerine Filistin bayrağı yerleştirilerek Filistinli bir kadına dönüştürüldü.

“Filistinlilerin Kederli Annesi” adı verilen heykelin önüne, Gazze'deki savaşa dikkat çekmek amacıyla “Çocuklarıma bir çiçek bırak” ve “Benim çocuklarım da seninkiler gibi” ifadeleri yerleştirildi.

Napoli'nin sembolik heykelindeki değişim İtalyan basınında da gündem oldu.

MADONNA NE DEMEK?

"Madonna", İtalyancada "Meryem Ana" anlamına geliyor. Hıristiyanlıkta, özellikle Katolik ve Ortodoks geleneklerinde çeşitli heykelleri yapılıyor.

"Addolorata", İtalyancada "acı çeken, kederli" anlamına gelen bir sıfattır. "Madonna Addolorata" "Kederli Meryem Ana" olarak bilinen dini bir figürü de ifade eder.