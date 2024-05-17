Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrailli vekilden Savunma Bakanı Galant'a yalanlama: Tek bir Hamas tugayı bile yok edilemedi

İsrailli vekilden Savunma Bakanı Galant'a yalanlama: Tek bir Hamas tugayı bile yok edilemedi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrailli vekilden Savunma Bakanı Galant&#039;a yalanlama: Tek bir Hamas tugayı bile yok edilemedi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrailli milletvekili Amit Halevi, Savunma Bakanı Yoav Galant'ın "Kassam Tugaylarının çoğunun yok edildiği" iddiasını yalanladı. Halevi, "Hamas'ın tüm tugayları, 24 tugayın tamamı aktifler ve sahada mevcutlar, İslami Cihad'ın tugaylarından bahsetmiyorum bile. Tek bir tugay bile, tek bir tugay bile yok edilmedi" dedi.

İsrailli milletvekili Amit Halevi, ülkesinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının herhangi bir tugayını "yok edemediğini" belirterek, "tüm Hamas ve İslami Cihad tugaylarının aktif olduğunu" söyledi. İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuşan Halevi, ülkesinin Gazze'ye saldırılardaki tutumunu eleştirdi.

"BÖLGENİN KONTROLÜ İSRAİL'DE DEĞİL"

Halevi, İsrail'in Gazze'ye 7 aydır saldırılarının sürdüğünü belirterek, "Philadelphia Koridoru'nu (Gazze ile Mısır arasındaki sınır) tutmadınız, (Gazze) Şeridi bölmediniz, yakıtı kontrol etmediniz, yardımları kontrol etmediniz, yardımları dağıtan siz değilsiniz. Dolayısıyla bölgenin kontrolü sizde değil" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA BAKANI'NIN İDDİALARINA REST

"Sonuç olarak Hamas ne istiyorsa yapıyor." diyen Halevi, Savunma Bakanı'nın "Kassam Tugaylarının çoğunun yok edildiğini" savunduğu açıklamasına cevaben, "Tek bir tugay bile, tek bir tugay bile (yok edilmedi)." dedi. Halevi, açıklamalarını "tam bilgi ve sorumlulukla" yaptığını belirterek, "Hamas'ın tüm tugayları, 24 tugayın tamamı aktifler ve sahada mevcutlar, İslami Cihad'ın tugaylarından bahsetmiyorum bile" diye konuştu.

"İSRAİL GERİ ÇEKİLDİ"

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında "geri çekildiğini" öne sürdüğü yerlerden bahseden Halevi, buralarda da "her şeyin kendini tekrar ettiğini" söyledi. İsrail ordusu, Gazze'deki İzzeddin el-Kassam Tugaylarının "24 taburundan sadece Refah'ta dördünün kaldığını" öne sürmüştü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UEFA'dan Galatasaray'a para cezası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran'da "satanizm" operasyonu! 261 kişi gözaltına alındı - DünyaO ülkede satanizme dev operasyon!İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Dünyaİsrail savaş uçakları Gazze'yi vurduKassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde duyurdu: 10 günde 100 İsrail askeri aracı imha edildi - Dünya"İsrail Gazze'de cehennemi yaşıyor"Putin'den kritik açıklamalar... Çin dönüşü yaptığı açıklamalarla gündemi salladı! - DünyaPutin Ukrayna'daki hedeflerini açıkladıİspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'i kızdıracak açıklama: "Artık çok daha zayıflar" - Dünya"Artık çok daha zayıf!"Fransa'nın başı Yeni Kaledonya ile dertte! Çözümü ordu konuşlandırmakta buldular... - DünyaFransa'dan Yeni Kaledonya'da radikal adım!
Sonraki Haber Yükleniyor...