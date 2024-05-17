İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya saldırı düzenledi! İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'ne acımasızca saldırılarına devam ediyor. 7 aydır kadın, çocuk ve bebek demeden katliam yapan İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyini vurdu. Saldırı sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.
İSRAİL CİBALİYA'YI VURDU!
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya