İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'de 7 aylık acı bilanço! Binlerce şehit ve kayıp var

Gazze'de 7 aylık acı bilanço! Binlerce şehit ve kayıp var

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya saldırı düzenledi! İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'ne acımasızca saldırılarına devam ediyor. 7 aydır kadın, çocuk ve bebek demeden katliam yapan İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyini vurdu. Saldırı sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

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İSRAİL CİBALİYA'YI VURDU!

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.