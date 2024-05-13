Gazze'de 7 aylık acı bilanço! Binlerce şehit ve kayıp var

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana katliam yaptığı Gazze'de acı bilanço ortaya çıktı. Son 7 ayda Gazze'de 45 binden fazla Filistinli ya şehit oldu ya da haber alınamıyor. 75 bin ton patlayıcı atılan Gazze Şeridi'nde 380 bin konut harabeye döndü. Yüzlerce cami yıkıldı, sağlık sistemi çöktü. Binlerce Filistinli ölümle burun buruna.

İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'ne acımasızca saldırılarına devam ediyor. 7 aydır kadın, çocuk ve bebek demeden sivilleri hedef alan İsrail, soykırım suçunu dünyanın gözünün içine baka baka işliyor. 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırıların acı bilançosu ortaya çıktı.

GAZZE'DE ACI BİLANÇO

Bugüne kadar 35 binden fazla Filistinli İsrail'in saldırıları sonucu şehit oldu, enkaz altında kalan veya toplu mezarlarda bulunduğu düşünülen 10 binden fazla Filistinliden ise haber alınamıyor.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Son 7 ayda yaralanan Filistinli sayısı ise 79 bine dayanmış durumda. Sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle ne kanser hastaları ne de yaralılar tedavi olamıyor. 240'tan fazla sağlık tesisinin kullanılamaz hale geldiği Gazze'de 11 bin Filistinlinin yurt dışında acil tedavi görmesi gerekiyor.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ ÖLÜMLE BURUN BURUNA

60 bin Filistinli hamile kadın ise hayati tehlike altında. 1 milyondan fazla kişinin bulaşıcı hastalığa yakalandığı Gazze'de 10 bin Filistinli kanser hastalığı nedeniyle ölümle burun buruna.

BİNLERCE ÇOCUK YETİM KALDI

İsrail'in saldırılarından etkilenenler hiç şüphesiz çocuklar oldu. Şehit olanların 15 binden fazlası çocuk, 10 bine yakını ise kadınlardan oluşuyor. Son 7 ayda 17 bin çocuk yetim kaldı. 400'den fazla okul ya tamamen yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi.

EVLER, CAMİLER, KİLİSELER HARABEYE DÖNDÜ

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 2 milyon Filistinli yerinden oldu. 380 bin konutun harabeye döndüğü Gazze'de yüzlerce camii saldırıların hedefi oldu. İsrail'in saldırılarında 3 kilise tamamen yıkıldı.

İsrail'in 75 bin ton patlayıcı attığı Gazze Şeridi'nin toplam mali kaybı 33 milyar dolara çıktı.

İşte Gazze Şeridi'nde son 7 ayın acı bilançosu: