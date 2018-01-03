Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da 36 bölgenin turuncu alarma geçmesine sebep olan Eleonor kasırgası ülke genelinde hayatı felç etti. Kasırga, ağaçların devrilmesine çatıların yıkılmasına neden oldu. Bir kişi hayatını kaybederken ağır 15 kişi de yaralandı.

Ülkede maddi hasara da yol açan kasırga, evleri kış gününde elektriksiz bıraktı. Elektrik dağıtım ağı Enedis, 225 bin evin elektriksiz kaldığını ve 2 bin 500 görevlinin bu evlere elektriğin tekrar ulaştırılması için çalışmalara başladığını açıkladı. Ülkede parklar ve kamuya açık birçok alan geçici süreliğine kapatıldı.

Öte yandan, İngiltere ve İrlanda’da da etkili olan kasırga ve şiddetli yağış nedeniyle 24 bin eve elektrik verilemezken, devrilen ağaçlar yolları kapattı.