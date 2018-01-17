Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Avn, çeşitli ülkelerin Lübnan'daki askeri misyonlarından oluşan bir delegasyonla görüşmesinde "İsrail tehdidi" ve terör örgütü DEAŞ'a karşı geçen sene gerçekleştirilen "Dağların Şafağı" operasyonu hakkında konuştu.

Avn, Lübnan'ın 2006'da İsrail ve Hizbullah arasında 34 gün boyunca devam eden savaşı bitiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanması için çalıştığını belirterek, "Güney sınırımız boyunca BM Barış Gücü ve BM'nin 1701 numaralı kararıyla koordinasyonlu bir şekilde istikrarın sürüdürülebilir olması için çalışıyoruz. Ayrıca İsrail tarafından gelecek herhangi bir saldırıyı karşılamaya hazırız." dedi.

"Bölge'nin ölümcül çatışmalara şahit olduğu bir ortamda ordunun ülkede sükûneti koruduğunu" aktaran Avn, 2017'deki dönüm noktalarından birinin Lübnan Ordusu'nun Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik operasyonu olduğunu belirterek, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de de hezimete uğratıldığını söyledi.

Lübnan Genel Kurmay Başkanı Avn, kasım ayında Lübnan ordusuna "İsrail tehdidine karşı" hazırlıklı olunması emri vermişti.