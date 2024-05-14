Blinken'den Ukrayna'ya kritik ziyaret... Zelenskiy'e yardımlara dair güvence verdi!

Ukrayna savaş uçakları Rusya'yı bombaladı! Belgorod’da ölü ve yaralılar var

Ukrayna savaş uçakları Rusya'yı bombaladı! Belgorod’da ölü ve yaralılar var

Rusya'nın ilerleyişini sürdürdüğü bir dönemde Ukrayna'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD askeri yardımının "yolda" olduğu konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e güvence verdi.

Blinken'in Ukrayna ziyareti, ABD Kongresi'nin aylarca süren siyasi çekişmelerin ardından Ukrayna'ya yönelik 61 milyar ABD doları tutarındaki mali yardım paketini nihayet onaylamasından birkaç hafta sonra gerçekleşti ve bu paket, gergin durumda bulunan Ukrayna için "can suyu" anlamı taşıyor.

"YARDIMLAR YOLDA" MESAJI

Blinken, Zelenskiy'e "Yardım şu anda yolda. Bir kısmı geldi, daha fazlası gelecek. Bu, savaş alanında devam eden Rus saldırganlığına karşı gerçek bir fark oluşturacak" açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, yardımın "hayati" olduğunu söyleyerek Washington'a teşekkür etti ve "mümkün olduğu kadar çabuk sağlanmasının önemli" olduğunu ekledi.

Zelenskiy, hava savunmasının Ukrayna için "en büyük sorun" olduğunu söyledi ve Rus güçlerinin Cuma gününden bu yana sınır boyunca ilerleyip köyleri vurduğu Harkov bölgesi için iki Patriot bataryası talep etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Rus ordusunun bölgedeki başka bir köyü de ele geçirdiği ifade edildi. Bakanlık, "Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki birliklerimiz, Harkov bölgesindeki Bugruvatka köyünü kurtardı ve düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerledi" açıklamasında bulundu.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna'nın Harkov bölgesi askeri idaresi başkanı Volodymyr Usov, Rus kuvvetlerinin yüksek bir yerde konuşlu olduğunu ve Ukrayna birliklerini oradan bombaladığını söyledi. Rusya'nın Harkov bölgesine sürpriz kara saldırısı binlerce kişiyi tahliye etmeye zorladı ve Kiev'i takviye kuvvetlerini seferber etmeye itti.

Ukrayna, Salı günü aralarında 80 ve 83 yaşlarındaki iki kişinin de bulunduğu çok sayıda sivilin Rusya'nın açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna ordusu Rusya'nın "taktik başarı elde ettiğini" kabul etti ancak Zelenskiy, Kiev'in Harkov'a takviye gönderdiğini ve "karşı saldırıların devam ettiğini" vurguladı.

Zelenskiy yaptığı konuşmada, "İşgalcinin piyadelerini ve makinelerini yok ederek giderek daha fazla sonuç alıyoruz. Görevimiz çok açık: Rusya'nın savaşı genişletme girişimini engellemek”. açıklamasında bulundu.

Ordudan Pazartesi günü geç saatlerde yapılan açıklamada, birçok bölgenin "yoğun düşman ateşi" altında kaldığı ülkenin doğusunda, Ukrayna kuvvetlerinin "askerlerin hayatını kurtarmak için" konumlarını değiştirdikleri ve birimleri yeniden gruplandırmayı planladıkları belirtildi.

Ukrayna güvenlik konseyi başkanı Oleksandr Lytvynenko, Moskova'nın Kharkiv bölgesindeki yeni saldırı için asker konuşlandırmasını büyük ölçüde artırdığını söyledi ve "Çok fazla Rus askeri var, oldukça fazla. Sınırda yaklaşık 50.000 kişi vardı. Şimdi 30.000'den fazla kişi daha geliyor." ifadelerini kullandı.

Lytvynenko, savaş bölgesinden yaklaşık 30 kilometre (20 mil) uzakta bulunan Harkov için "kente yönelik herhangi bir saldırı tehdidi görmüyoruz" dedi.