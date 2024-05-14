Putin'den kritik atama! eski Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i yardımcısı olarak atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin idaresine yönelik çeşitli atamalar yaparken, eski Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'i yardımcısı olarak atadı.

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Kremlin Devlet Başkanlığı idari yönetimine yönelik atamalar yapıldı. Geçtiğimiz günlerde yıllardır Savunma Bakanı olarak görev yapan Sergey Şoygu'yu görevden alarak şaşırtıcı bir karar alan Putin, kritik atamaların yapılacağı sinyalini vermişti.

Buna göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Anton Vayno ve Kremlin Danışmanı Yuriy Uşakov koltuklarını korudu.

Eski Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev ile eski Tula Valisi Aleksey Dyumin de müşavirlik görevine karşılık gelen Putin'in yardımcıları olarak atandı.

RUSYA'DA YENİ YÖNETİM ŞEKİLLENİYOR

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in yeni hükümette görev almasını önerdiği bakanların adaylıkları da bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da oylanacak.

Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek Duma'nın onayı olmadan doğrudan atayacak.