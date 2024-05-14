ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Ukrayna'ya üst düzey ziyaret... Rus ordusunun ilerleyişine karşı atılacak adımlar masada!

Ukrayna savaş uçakları Rusya'yı bombaladı! Belgorod’da ölü ve yaralılar var

Ukrayna savaş uçakları Rusya'yı bombaladı! Belgorod’da ölü ve yaralılar var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ukrayna ziyareti başladı. Başkent Kiev'e gelen Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve üst düzey Ukraynalı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya yapılması planlanan yardımların gecikmesinden sonra ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaretine bugün başladı.

Üst düzey bir ABD'li yetkiliye göre Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek ve ilerleyen saatlerde ABD'nin Ukrayna'ya askeri, ekonomik, enerji alanı ve demokratik kurum inşası da dahil olmak üzere her alanda devam eden desteğini vurgulamak için bir konuşma yapacak.

Yetkili, Blinken'in aynı zamanda Ukrayna'nın Rusya işgaline karşı devam eden savaşı sırasında elde ettiği stratejik başarıları da vurgulayacağını söyledi.

UKRAYNA'YA "ARKANIZDAYIZ" MESAJI

Yetkili, Ukrayna'nın savaş alanındaki aksiliklerinin ortasında, Blinken'in "Ukraynalılara güçlü bir güvence sinyali" göndermeyi planladığını söyledi.

Ziyaret, Rusya'nın geçen hafta orada birkaç büyük ilerleme kaydettikten sonra kuzeydoğu Ukrayna'ya yönelik yeni saldırısını sürdürmesi sırasında gerçekleşti. Rusya, Harkov cephesinde 2022'den bu yana en ciddi kazanımlar elde ettiği bir dönem yaşıyor.

Blinken'in ziyareti ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna için yaklaşık 61 milyar doları içeren 95 milyar dolarlık bir dış yardım paketini imzalamasından haftalar sonra geldi.

ABD'li yetkili, "Bakan'ın buradaki misyonu, savunmalarını güçlendirmeye yardımcı olacak ve ileriye dönük olarak savaş alanında inisiyatifi giderek daha fazla geri almalarını sağlayacak şekilde ek yardımımızın nasıl uygulanacağı hakkında konuşmaktır" dedi.

Yetkili, Blinken'in ayrıca "ikili güvenlik anlaşmamız da dahil olmak üzere Ukrayna'ya uzun vadeli güvence ve taahhüt sağlamak için attığımız diğer adımları" da dile getireceğini açıkladı.

Blinken'in, 2022 Rus işgalinden bu yana Ukrayna'ya yapacağı dördüncü ziyarette, Başbakan Denys Shmyhal ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın yanı sıra sivil toplum ve özel sektör ortaklarıyla da görüşmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "savaş alanındaki gelişmeleri, yeni ABD güvenlik ve ekonomik yardımının etkisini, uzun vadeli güvenlik ve diğer taahhütleri ve Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını desteklemek için devam eden çalışmaları tartışacaklar". ifadeleri kullanıldı.

YARDIMLARIN GECİKMESİ CEPHEDEKİ DURUMU ETKİLEDİ

ABD'li yetkililer, kongre içi çekişmeler nedeniyle ABD desteğindeki yavaşlamanın Ukrayna için zorlu durumu daha da kötüleştirdiğini kabul ediyor.

Blinken hafta sonu gerçekleştirdiği bir konuşmada "Bunun bir bedeli olduğuna şüphe yok" dedi. "Bu yardımı hızlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesinde bulunmuştu.