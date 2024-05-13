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ABD'den skandal Gazze açıklaması: "Yaşananlar soykırım değil"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;den skandal Gazze açıklaması: &quot;Yaşananlar soykırım değil&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan skandal Gazze açıklaması geldi. Sullivan, İsrail'in 8 aydır Gazze'de yaptıklarını "soykırım" olduğunu düşünmediklerini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini açıkladı. Sullivan, "Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz” dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarına dair açıklamalarda bulundu.

ABD'den skandal Gazze açıklaması:

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirterek, "Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz. Bu önermeyi kesin bir dille reddediyoruz” dedi.

Savaşın ortasında kalan Filistinlilerin "cehennemde" olduğunu belirten Sullivan, İsrail'in Refah'a büyük bir askeri operasyon yapmasının hata olacağını aktardı. Sullivan, ABD’nin ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ettiğini belirterek, böyle bir anlaşmanın ne zaman yapılacağını ya da yapılıp yapılmayacağını tahmin edemediğini söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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