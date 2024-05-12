Putin'den dikkat çeken hamle! Savunma Bakanı'nı görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanı Sergey Şorgu'yu görevden alarak Ulusal Güvenlik Konseyi genel sekreterliğine atadı. Putin, yeni oluşacak hükümette Savunma Bakanlığına eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u atadı.

Rusya'da geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yemin ederek 5. dönem devlet başkanlığı görevine başlaması sonrası, yeni kurulacak hükümette önemli değişiklikler yaşanıyor.

SAVUNMA BAKANI'NA YENİ GÖREV

Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanı Sergey Şorgu ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden aldı. Güvenlik Konseyi Sekreteri görevine ise, görevden aldığı eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.

PUTİN, BAKANLIĞA ESKİ BAŞBAKANI ÖNERDİ

Putin, yeni hükümetin oluşumuna ilişkin Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi.

ESKİ BAŞBAKAN BELOUSOV'UN ÖZGEÇMİŞİ

17 Mart 1959, 1981 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden onur derecesiyle mezun oldu. 1981-1986 yılları arasında SSCB Bilimler Akademisi Merkezi Ekonomi ve Matematik Enstitüsü'nde çalıştı. 1986'dan 2006'ya kadar SSCB Bilimler Akademisi Ekonomi ve Bilimsel ve Teknolojik İlerleme Tahmin Enstitüsü/Rusya Bilimler Akademisi Ulusal Ekonomik Tahmin Enstitüsü'nde görev yaptı. 2000-2006 yıllarında Makroekonomik Analiz ve Kısa Vadeli Tahmin Merkezi Genel Müdürü, 2000-2006 yıllarında Başbakanın serbest danışmanı, 2006-2008 yıllarında Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısı, 2008- 2012 yıllarında Hükümet Ekonomi ve Finans Departmanı Direktörü, 2012-2013 yıllarında Ekonomik Kalkınma Bakanı, 2013-2020 yıllarında Başkan Yardımcısı ve 21 Ocak 2020 yılında Başbakan Birinci Yardımcısı olarak atandı.

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