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Erdoğan'dan Dünya İslam Bilginleri Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri Zirvesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şu şekilde:

"Türkiye'ye ve güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz. Seçkin bir heyetle bu anlamlı toplantıyı tertip eden Diyanet İşleri Başkanlığımızı tebrik ediyorum.

FİLİSTİNLİ ANNELER CİĞERPARELERİNİN KEFENLERİNE SARILARAK BUGÜNÜ GEÇİRDİ 

Vereceğiniz katkılar için de sizlere şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz bugün Anneler Günü. Öncelikle buradaki hanım kardeşlerimizle birlikte tüm annelerin Anneler Gününü tebrik ediyorum.

Dünyanın farklı ülkelerinde anneler mutlu huzurlu bir şekilde sevdikleriyle birlikte bu özel günü kutluyor, ancak Filistinli anneler İsrail'in katlettiği ciğerparelerinin beyaz kefenlerine sarılarak bugünü geçiriyor.

AFGANİSTAN'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Afganistan'ın Bağlan vilayetindeki sellerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Afgan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İSRAİL KATLİAMA DEVAM EDİYOR

Haydutlukla topraklarını büyüten İsrail, masum kanı dökmeye devam ediyor. Çoğu çocuk, kadın ve sivil 35 bin Filistinli kardeşimiz şehit edildi.

7 Ekim'den önce zaten açık hava hapishanesi olan Gazze, örneğini sadece Hitler Almanya'sında gördüğümüz imha kampına dönüştü.

İsrail Gazze'de masum kanı dökmeye devam ediyor."
 
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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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